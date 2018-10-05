Сотрудника хокимията Ташкентской области задержали во время получения взятки

Представитель местной власти требовал 5 тысяч долларов в обмен на содействие в выделении земельного участка в 3 гектара в Бостанлыкском районе.

ТАШКЕНТ, 5 окт - Sputnik. При получении взятки в 5 тысяч долларов США задержан первый заместитель начальника финуправления хокимията Ташкентской области, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

Ранее к правоохранителям обратился мужчина с заявлением о том, что некий гражданин, назвавшийся заместителем начальника финуправления хокимията Ташкентской области, требует у него 5 тысяч долларов в обмен на содействие в выделении земельного участка в 3 гектара в Бостанлыкском районе.

Оперативникам удалось задержать представителя местной власти с поличным во время передачи взятки в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.