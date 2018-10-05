СК России начал проверку после обрушения строительных лесов в Москве

Следователи выехали на место происшествия. В рамках проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего.

ТАШКЕНТ, 5 окт - Sputnik. После обрушения строительных лесов в Москве, во время которого пострадали рабочие, началась доследственная проверка, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУСК РФ по Москве (по взаимодействию со СМИ) Юлия Иванова.

На стройплощадке жилого комплекса "Снегири Эко" в Раменках обрушились строительные леса. Пострадали восемь рабочих, по предварительным данным, все они граждане Узбекистана. По информации спасательных служб, двое строителей находятся в крайне тяжелом состоянии. Их эвакуировали вертолетами санитарной авиации.

Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, где им оказывается вся необходимая помощь.

"По данному факту ... организована доследственная проверка", - сказала Иванова.

Она добавила, что следователи выехали на место происшествия. В рамках проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение