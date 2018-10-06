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Только двое пострадавших при падении лесов в Москве - узбекистанцы

© Sputnik / Евгений Одиноков
Происшествия
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Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, где им оказывается вся необходимая помощь. По данному факту организована доследственная проверка.

ТАШКЕНТ, 6 окт - Sputnik. Только двое из восьми пострадавших при падении строительных лесов на улице Минской в Москве являются гражданами Узбекистана, сообщает в пятницу МЧС республики.

Ранее стало известно, что 5 октября на новостройке вблизи дома 2Г на улице Минская обрушились строительные леса. Пострадали восемь рабочих, первоначально указывалось, что все они - граждане Узбекистана.

Рабочие на стройплощадке
© Sputnik / Евгений Биятов
В Москве при обрушении строительных лесов пострадали узбекские рабочие

"После проведенных совместных мероприятий с МИД, МВД и МЧС Республики Узбекистан предварительно внесены уточнения в личности пострадавших. Так, из 8 пострадавших 2 являются гражданами Республики Узбекистан", - говорится в сообщении на сайте министерства.

По данным МЧС, пострадавшие госпитализированы в ГКБ имени С.П. Боткина и ГКБ № 71 имени М.Е. Жадкевича. Для близких и родственников пострадавших открыта "горячая линия", добавили в МЧС.




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