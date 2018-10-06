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В Ташкенте наказали нарушителей дорожного движения

Дорожные развлечения: в Ташкенте наказали водителей – любителей "форсажа"

ГУВД Ташкента
Происшествия
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Правоохранительные органы задержали жителей Шайхантахурского, Учтепинского и Сергелийского районов, в последнем и происходил "дрифтинг"

ТАШКЕНТ, 6 окт - Sputnik. В Ташкенте правоохранители привлекли к ответственности всех водителей, участвовавших в ночном "дрифтинге" в Сергелийском районе, сообщает пресс-служба ГУВД.

Среди них – трое из из Шайхантахурского и один из Учтепинского районов, они не решились нарушать правила дорожного движения около своих домов.

"Однако возмущенные жители засняли происходящее на видео и отправили его журналистам, благодаря чему сотрудникам УБДД ГУВД Ташкента удалось разыскать всех водителей, принимавших участие в ночных "забавах", - уточнятся в сообщении.

В итоге водитель Spark, 23-летний Абдувохид Ш. и водитель Matiz, 20-летний Исломжон Н. получили штрафы на суммы, равные 2 минимальным заработным платам, владелец Nexia оштрафован на три МРЗП.

Напомним, что дрифтингом называют такой вид автоспорта, который характеризуется поворотами с намеренным срывом задней оси.

 

Теги:
дорога, Задержание, ГУВД Ташкента



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