Дорожные развлечения: в Ташкенте наказали водителей – любителей "форсажа"

Правоохранительные органы задержали жителей Шайхантахурского, Учтепинского и Сергелийского районов, в последнем и происходил "дрифтинг"

ТАШКЕНТ, 6 окт - Sputnik. В Ташкенте правоохранители привлекли к ответственности всех водителей, участвовавших в ночном "дрифтинге" в Сергелийском районе, сообщает пресс-служба ГУВД.

Среди них – трое из из Шайхантахурского и один из Учтепинского районов, они не решились нарушать правила дорожного движения около своих домов.

"Однако возмущенные жители засняли происходящее на видео и отправили его журналистам, благодаря чему сотрудникам УБДД ГУВД Ташкента удалось разыскать всех водителей, принимавших участие в ночных "забавах", - уточнятся в сообщении.

В итоге водитель Spark, 23-летний Абдувохид Ш. и водитель Matiz, 20-летний Исломжон Н. получили штрафы на суммы, равные 2 минимальным заработным платам, владелец Nexia оштрафован на три МРЗП.

Напомним, что дрифтингом называют такой вид автоспорта, который характеризуется поворотами с намеренным срывом задней оси.