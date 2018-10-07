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Автомобиль Дамас

Милиционер бездействовал при нападении водителя на женщину - ГУВД разберется

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
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Возмущение пользователей соцсетей вызвало не только поведение мужчины, но и сотрудника органов внутренних дел, который просто отвел в сторону водителя, но не предпринял мер по обеспечению общественного порядка.

ТАШКЕНТ, 7 окт – Sputnik. В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен конфликт между работницей "Тошшахартрансхизмат" и одним из столичных водителей.

Как сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента, оно не осталось незамеченным властями и работниками ведомства.

Указывается, что видео было снято самой женщиной.

"Возмущение пользователей соцсетей вызвало не только поведение мужчины, но и сотрудника органов внутренних дел, который просто отвел в сторону водителя, но не предпринял мер по обеспечению общественного порядка", - говорится в сообщении.

В связи с этим ГУВД Ташкента официально объявило, что принимаются меры для установления личности всех участников инцидента.

Будет проведена проверка по данному факту, а в отношении сотрудника органов внутренних дел – служебное расследование, по результатам которых действиям каждого будет дана правовая оценка, подчеркнули в ГУВД. 




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