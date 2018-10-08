Заместителя хокима Хивы задержали за взятку

Заместителя руководителя городской администрации задержали с поличным при получении двух тысяч долларов.

ТАШКЕНТ, 8 окт – Sputnik. В Хорезмской области задержан заместитель хокима города Хивы по вопросам развития промышленности, капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства.

Как сообщает пресс-служба УВД области, он попался с поличным при получении двух тысяч долларов.

Правоохранителям удалось выяснить, что замхокима требовал взятку за выделение земельного участка площадью тысяча квадратных метров под склад и цех по переработке продуктов сельского хозяйства.

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В отношении заместителя хокима возбуждено уголовное дело по статье 210 Уголовного кодекса.

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