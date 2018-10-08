Момент страшного наезда на пешехода в Ташкенте попал на видео

Потерпевшая - 22-летняя девушка - в результате наезда получила ранения, однако осталась жива. Ее доставили в 16-ю городскую клиническую больницу.

ТАШКЕНТ, 8 окт – Sputnik. В Яшнабадском районе столицы в понедельник, 8 октября, произошло дорожно-транспортное происшествие, которое всколыхнуло соцсети республики.

Автомобиль Chevrolet Lacetti совершил наезд на девушку-пешехода.

На кадрах видно, что автомобиль двигался не быстро, к тому же он сбавил скорость, совершая поворот. Поэтому непонятно, как водитель не заметил идущего впереди машины человека.

В ГУВД Ташкента сообщили, что потерпевшая - 22-летняя Машхура Х. В результате наезда она получила ранения, однако осталась жива. Ее доставили в 16-ю городскую клиническую больницу.

Водитель, 22-летний Отабек А., задержан.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.