Госфинконтроль выявил незаконные расходования на 16,6 миллиарда сумов

Благодаря проверкам удалось в установленном порядке вернуть 11,2 миллиарда сумов, материалы по 710 контрольным мероприятиям переданы правоохранительным органам для принятия законных мер.

ТАШКЕНТ, 8 окт - Sputnik. Главное управление Государственного финансового контроля и его территориальные управления в третьем квартале 2018 года провели в бюджетных организациях 1 334 проверки, сообщает пресс-служба.

В 1 111 случаях выявлено расходование средств с нарушением финансовой дисциплины на сумму 16,6 миллиарда сумов, в том числе недостачи и присвоения на сумму 4,5 миллиарда сумов, незаконные расходы на сумму 12,1 миллиарда сумов.

Благодаря проверкам удалось в установленном порядке вернуть 11,2 миллиарда сумов, материалы по 710 контрольным мероприятиям переданы правоохранительным органам для принятия законных мер.

К административной ответственности на сумму 13,9 миллиона сумов привлечены 20 руководителей и должностных лиц бюджетных организаций.