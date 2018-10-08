21:49 08 Октября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.46
  • EUR9492.35
  • USD8079.28
Поиск
Узбекская валюта - сум

Госфинконтроль выявил незаконные расходования на 16,6 миллиарда сумов

REUTERS / Mukhammadsharif Mamatkulov
Происшествия
Получить короткую ссылку
41 0 0

Благодаря проверкам удалось в установленном порядке вернуть 11,2 миллиарда сумов, материалы по 710 контрольным мероприятиям переданы правоохранительным органам для принятия законных мер.

ТАШКЕНТ, 8 окт - Sputnik. Главное управление Государственного финансового контроля и его территориальные управления в третьем квартале 2018 года провели в бюджетных организациях 1 334 проверки, сообщает пресс-служба.

В 1 111 случаях выявлено расходование средств с нарушением финансовой дисциплины на сумму 16,6 миллиарда сумов, в том числе недостачи и присвоения на сумму 4,5 миллиарда сумов, незаконные расходы на сумму 12,1 миллиарда сумов.

Благодаря проверкам удалось в установленном порядке вернуть 11,2 миллиарда сумов, материалы по 710 контрольным мероприятиям переданы правоохранительным органам для принятия законных мер.

К административной ответственности на сумму 13,9 миллиона сумов привлечены 20 руководителей и должностных лиц бюджетных организаций.

 




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Аэропорт Алматы
    Мне бы в небо!

    Авиационные власти Казахстана провели проверку по факту прохода певца Торегали Тореали на борт самолета авикомпании Air Astana без билета.

  • Мигалка. Архивное фото
    Низко летел

    Сотрудники отдела ГУВД Чуйской области задержали водителя машины с мигалкой, который чуть не сбил автоинспектора на трассе под Бишкеком.

  • Свадьба, архивное фото
    Замуж за таджика

    В Таджикистане к выбору невесты и организации свадьбы всегда относились не так, как в России. Необычные истории того, как девушек выдавали замуж.

  • Архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр, фото из архива
    Язык науки

    Архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр рассказал, почему в республике наблюдается большой интерес к русскому языку.

  • Детская одежда и обувь
    Вторые руки

    Белорусское правительство может запретить торговлю бывшей в употреблении одеждой и обувью через интернет.

  • Первым абхазским IRONMAN стал Борис Барциц
    Железный человек

    Первым абхазским победителем соревнований по триатлону IRONMAN, проходившем в Барселоне, стал Борис Барциц.

  • Аэропорт Алматы
    Мне бы в небо!

    Авиационные власти Казахстана провели проверку по факту прохода певца Торегали Тореали на борт самолета авикомпании Air Astana без билета.

  • Мигалка. Архивное фото
    Низко летел

    Сотрудники отдела ГУВД Чуйской области задержали водителя машины с мигалкой, который чуть не сбил автоинспектора на трассе под Бишкеком.

  • Свадьба, архивное фото
    Замуж за таджика

    В Таджикистане к выбору невесты и организации свадьбы всегда относились не так, как в России. Необычные истории того, как девушек выдавали замуж.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Мультимедиа

Лауреат ТЭФИ-Содружество от Узбекистана Махбуба Батырбекова
Единство, опыт и новые знакомства: как прошло вручение "ТЭФИ" в Ташкенте
СПУТНИК_Фестиваль живых башен в Испании
Строят башни из людей: как проходит фестиваль кастельеров в Испании
Индекс человеческого развития за 2018 год
Узбекистан - второй в ЦА по индексу человеческого развития

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054