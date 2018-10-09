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Две девочки погибли от вспышки газа в доме на юге Узбекистана

© Sputnik / Стрингер
Происшествия
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В результате инцидента двое детей - 2013 и 2016 года рождения - скончались в больнице, один житель получил телесные ожоги и был доставлен в центр экстренной медицинской помощи Китабского района.

ТАШКЕНТ, 9 окт – Sputnik. Двое детей (двух и пяти лет) погибли, один взрослый пострадал в понедельник, 8 октября, из-за вспышки газа в жилом доме в Кашкадарьинской области на юге Узбекистана.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

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По данным пресс-службы, в понедельник в 10:04 (8:04 мск) в одном из жилых домов Китабского района Кашкадарьинской области произошла вспышка газовоздушной смеси из-за неисправности газовой плиты.

"В результате вспышки двое детей - 2013 и 2016 года рождения - скончались в больнице, один житель получил телесные ожоги и был доставлен в центр экстренной медицинской помощи Китабского района", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

Пострадавшая, 1991 года рождения, находится в состоянии средней тяжести. По факту происшествия проводятся следственные мероприятия, добавили в МЧС.




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