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Новорожденный ребенок

Пытавшуюся продать своего ребенка мать будут судить в Узбекистане

CC0 / pixabay
Происшествия
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Женщина попалась в момент получения 15 миллионов сумов за своего пятилетнего малыша. Правоохранители ведут расследование.

ТАШКЕНТ, 9 окт – Sputnik. В Узбекистане задержана женщина, пытавшаяся продать своего ребенка.

Новорожденный мальчик
© Sputnik / Леся Полякова
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Как сообщает Генпрокуратура республики, сотрудники Ташкентского городского управления департамента задержали горе-мамашу возле кафе, расположенного на улице Дилсарой Алмазарского района, в момент получения ею 15 миллионов сумов.

"Гражданка А.К. задержана при продаже гражданину М.А. за 15 млн сумов своего несовершеннолетнего ребенка Б.К., родившегося в 2013 году", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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По данному факту в отношении А.К. возбуждено уголовное дело в соответствии с пунктом "а" части 3 статьи 135 Уголовного кодекса Республики Узбекистан, ведутся следственные действия.




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