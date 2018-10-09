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В детском саду в Ташкенте отравились 32 воспитанника

© Sputnik / Алексей Куденко
Происшествия
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22601

Ситуацию в ДОУ №433 Мирзо-Улугбекского района изучают Министерство дошкольного образования Узбекистана и Генпрокуратура.

ТАШКЕНТ, 9 окт – Sputnik. В детском саду №433 Мирзо-Улугбекского района Ташкента отравились 32 воспитанника, сообщает пресс-служба Министерства дошкольного образования Узбекистана.

Все были экстренно госпитализированы, состояние детей врачи оценивают как удовлетворительное.

Генеральная прокуратура начала проверку, на месте также работают специалисты Министерства здравоохранения.

"Тяжелых случаев не зафиксировано, на текущий момент двое воспитанников уже выписаны, выписка остальных детей продолжается. У детей были взяты анализы и отправлены в лабораторию", - уточняется в сообщении.

Причины станут известны после изучения всех анализов, в министерстве пообещали не допускать таких ситуаций в будущем.

В начале октября президент Узбекистана подписал постановление об усилении ответственности и прозрачности в системе дошкольных учреждений. Обязательным требованием для выдачи лицензий станет внесение в специальную базу данных достоверной информации о педагогах и воспитанниках.

Теги:
Отравление, Ташкент, детский сад



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