Страшное ДТП произошло на ж/д переезде в Наманганской области: есть жертвы

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Шавката Мирзиёева торжественно встретили в Елисейском дворце В Елисейском дворце начались переговоры, на которых главы государств обсудят вопросы дальнейшего укрепления политического диалога Узбекистана и Франции, развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. 132