Страшное ДТП произошло на ж/д переезде в Наманганской области: есть жертвы

ТАШКЕНТ, 9 окт – Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие произошло в понедельник, 8 октября, в Наманганской области Узбекистана.
Как сообщает пресс-служба МЧС республики, инцидент произошел на охраняемом железнодорожном отрезке, расположенном в поселке "Уйгур" Папского района.
Грузовой поезд протаранил автомобиль Damas.
По данным ведомства, водитель автомобиля проехал на запрещающий сигнал светофора, вследствие чего произошла авария.
В смертоносном ДТП со свадебным лимузином в Нью-Йорке погибли 20 человек >>>
В результате двое граждан, находившихся в автомобиле, погибли, пятеро получили телесные повреждения.
Причины произошедшего выясняются.