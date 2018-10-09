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На железнодорожном переезде

Страшное ДТП произошло на ж/д переезде в Наманганской области: есть жертвы

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Происшествия
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В результате двое граждан, находившихся в автомобиле, погибли, пятеро получили телесные повреждения.

ТАШКЕНТ, 9 окт – Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие произошло в понедельник, 8 октября, в Наманганской области Узбекистана.

Как сообщает пресс-служба МЧС республики, инцидент произошел на охраняемом железнодорожном отрезке, расположенном в поселке "Уйгур" Папского района.

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По данным ведомства, водитель автомобиля проехал на запрещающий сигнал светофора, вследствие чего произошла авария.

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В результате двое граждан, находившихся в автомобиле, погибли, пятеро получили телесные повреждения.

Причины произошедшего выясняются.




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