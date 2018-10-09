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Юсупов Мурат

Нелепая смерть: в Ташкенте предприниматель умер из-за удара током в ванной

© Facebook / Юсупов Мурат
Происшествия
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Молодой человек пытался поставить на зарядку мобильный телефон, это произошло в воскресенье около 22:00.

ТАШКЕНТ, 9 окт - Sputnik. В Ташкенте молодой предприниматель умер от удара током в ванной, сообщает портал "Новости Узбекистана".

Это произошло 7 октября около 22:00, 26-летний мужчина пытался поставить на зарядку мобильный телефон.

Сотрудник пожарной службы на ликвидации пожара
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Коллеги и друзья выражают соболезнования родным Мурата Юсупова, его называют "очень хорошим и добрым парнем". Другие до сих пор не верят в случившееся.

Погибший занимался ресторанным бизнесом в столице Узбекистана.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе ГУВД, 8 октября в здании организации Intersneyke Foods в Юнусабадском районе произошел пожар, в результате которого пострадало посещение цеха по упаковке семечек и сама продукция. Причиной стало короткое замыкание электропроводки.

Правоохранительные органы призывают жителей и гостей города внимательнее относиться к правилам пожарной безопасности в квартирах и производственных помещениях.

Теги:
смерть, Ташкент, ГУВД Ташкента



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