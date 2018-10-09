Нелепая смерть: в Ташкенте предприниматель умер из-за удара током в ванной

Молодой человек пытался поставить на зарядку мобильный телефон, это произошло в воскресенье около 22:00.

ТАШКЕНТ, 9 окт - Sputnik. В Ташкенте молодой предприниматель умер от удара током в ванной, сообщает портал "Новости Узбекистана".

Это произошло 7 октября около 22:00, 26-летний мужчина пытался поставить на зарядку мобильный телефон.

© Sputnik / Кейтлин Оукс Пожарные спасли 12 человек из огня в жилом доме в Намангане

Коллеги и друзья выражают соболезнования родным Мурата Юсупова, его называют "очень хорошим и добрым парнем". Другие до сих пор не верят в случившееся.

Погибший занимался ресторанным бизнесом в столице Узбекистана.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе ГУВД, 8 октября в здании организации Intersneyke Foods в Юнусабадском районе произошел пожар, в результате которого пострадало посещение цеха по упаковке семечек и сама продукция. Причиной стало короткое замыкание электропроводки.

Правоохранительные органы призывают жителей и гостей города внимательнее относиться к правилам пожарной безопасности в квартирах и производственных помещениях.