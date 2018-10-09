22:57 09 Октября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB122.73
  • EUR9427.06
  • USD8181.08
Поиск
Девушка в поле

Комитет женщин взял под защиту женщину, она пыталась выброситься из окна

CC0 / pixabay
Происшествия
Получить короткую ссылку
188 0 0

Она состояла в сожительстве по шариату, муж избивал ее и насиловал в противоестественной форме.

ТАШКЕНТ, 9 окт - Sputnik. Комитет женщин Узбекистана защищает жительницу Ферганской области М.Ш. от насилия со стороны гражданского мужа, сообщается на странице организации в Facebook.

"Как выяснилось, М.Ш состояла в сожительстве по шариату со своим гражданским мужем А.А. в качестве второй жены. Со стороны А.А. она постоянно подвергалась избиению, истязательствам и насилию в противоестественной форме. Кроме того, гражданский супруг сутками запирал ее дома и не выпускал", - говорится в сообщении.

Затем девушка забеременела и приняла решение выброситься из окна третьего этажа. Попытка не удалась, ее госпитализировали, ситуацию взяли под контроль правоохранительные органы республики.

Спустя некоторое время пострадавшая обратилась за помощью в Комитет женщин. На мужчину завели уголовное дело, оно передано в суд.

Теги:
Суд, Насилие, Комитет женщин Узбекистана



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Новая ветка Бакинского метрополитена
    Не женская работа?

    В Бакинском метрополитене поездом будет управлять женщина. Она прошла жесткий отбор среди нескольких сот кандидатов на место машиниста.

  • Глава МИД Владимир Макей на конференции по борьбе с терроризмом
    Надежный форпост

    Глава МИД Беларуси Владимир Макей рассказал о десятках террористов, которых удалось выявить на территории республики.

  • Советский футболист, полузащитник Виталий Кухинович Дараселия (1957-1982) (справа).
    Легенда номер шесть

    Легендарный абхазский футболист, автор победного гола в финале Кубка обладателей Кубков 1981 года, Виталий Дараселия родился 9 октября 1957 года.

  • Звартноц международный аэропорт
    А дома – лучше!

    Граждане Армении стали реже уезжать за границу - глава миграционной службы республики представил статистические данные.

  • Пункт пропуска Терехово на латвийско-российской границе
    Ездить по-соседски

    Госдума ратифицировала соглашение об упрощении порядка взаимных поездок жителей приграничных территорий России и Латвии.

  • 42 минуты под землей

    Литовский Сейм одобрил законопроект о строительстве метрополитена в Вильнюсе – идея обсуждалась на протяжении десяти лет.

  • Свадьба
    Горько!

    В Интернете набирает популярность видео, на котором молдавские комики высмеяли всех героев свадьбы.

  • Учения полицейских в Таллинне
    Ограбление понарошку

    Эстонские полицейские посреди Таллинна провели учения по отработке действий в случае вооруженного ограбления магазина швейцарских часов.

  • Собибор
    Ничто не забыто

    В Цхинвале вспомнят одно из значимых событий в истории Великой Отечественной войны — 75-летие восстания в концлагере Собибор.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Мультимедиа

Лауреат ТЭФИ-Содружество от Узбекистана Махбуба Батырбекова
Единство, опыт и новые знакомства: как прошло вручение "ТЭФИ" в Ташкенте
Дети соревнуются в гонке на педальных автомобилях
Две педальки под капотом: пользователи в восторге от гонок советских машинок
Индекс человеческого развития за 2018 год
Узбекистан - второй в ЦА по индексу человеческого развития

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054