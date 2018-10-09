Комитет женщин взял под защиту женщину, она пыталась выброситься из окна

Она состояла в сожительстве по шариату, муж избивал ее и насиловал в противоестественной форме.

ТАШКЕНТ, 9 окт - Sputnik. Комитет женщин Узбекистана защищает жительницу Ферганской области М.Ш. от насилия со стороны гражданского мужа, сообщается на странице организации в Facebook.

"Как выяснилось, М.Ш состояла в сожительстве по шариату со своим гражданским мужем А.А. в качестве второй жены. Со стороны А.А. она постоянно подвергалась избиению, истязательствам и насилию в противоестественной форме. Кроме того, гражданский супруг сутками запирал ее дома и не выпускал", - говорится в сообщении.

Затем девушка забеременела и приняла решение выброситься из окна третьего этажа. Попытка не удалась, ее госпитализировали, ситуацию взяли под контроль правоохранительные органы республики.

Спустя некоторое время пострадавшая обратилась за помощью в Комитет женщин. На мужчину завели уголовное дело, оно передано в суд.