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Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев (справа) во время знакомства с делегациями на церемонии официальной встречи в Ташкенте.
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В чем состоит главная проблема общественного транспорта в Ташкенте?
  • Моральное и физическое обветшание автопарка
    18.4% (46)
  • Неудобные маршруты и расписания
    26.0% (65)
  • Качество обслуживания (культура общения, безопасность)
    42.4% (106)
  • Проблемы есть, но налицо и позитивные изменения
    9.6% (24)
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