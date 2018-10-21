В среду в Керченском политехническом колледже студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал неустановленное взрывное устройство. По последним данным, погиб 21 человек.
Девочка находится в больнице, ее состояние стабильное.
Ранее в интернете появились кадры, на которых девушка-подросток руками и ногами избивает свою однокурсницу.
Несколько взрывов прогремело у избирательных участков в Кабуле. Среди погибших были как полицейские, так и гражданские лица.
Ущерб составил около 50 миллионов сумов, исполнительница не получила оплату за концерты 25-27 июня, которые проводила в Андижане, Намангане и Фергане.
Мужчина ударил жену, в результате ее госпитализировали, а виновника задержали, возбуждено уголовное дело.
Около 30 человек пострадали, их доставили в хирургический центр итальянской неправительственной организации Emergency, один ребенок скончался.
Сообщение об исчезновении автомобиля Lacetti поступило от водителя одной из организаций 17 октября.
Трагедия произошла во время празднования одного из важнейших индуистских праздников. Люди, стоявшие на рельсах, просто не услышали приближающегося поезда из-за треска огромного костра.
Корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщили на сейсмостанции Ташкента, что сила подземных колебаний составляла примерно два балла по шкале Рихтера.
Потерпевшая, жительница Учтепинского района, обратилась с заявлением в правоохранительные органы.
В УКД ОВД Сергелийского района 16 октября поступило заявление от 25-летней потерпевшей, в котором она просила принять меры.
Судья отклонила апелляционную жалобу адвоката Игоря Бушманова, который просил избрать обвиняемому меру пресечения в виде запрета на определенные действия.
Обвинения футболистам предъявлены в связи с избиением ими в центре Москвы чиновника Минпромторга Дениса Пака, а также водителя телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.
На участников потасовки завели уголовное дело.
Женщина умерла в доме.
Семьи с ранеными получат по 500 тысяч, родные погибших – по миллиону, республика также берет на себя все расходы по организации похорон.
Сотрудник таможни изъял 35 патронов для травматического оружия.
В больницах остаются 43 пострадавших.
Должностных лиц филиала обвиняют также в подлоге.