В Намангане два человека погибли при столкновении поезда с "Дамасом"

Автомобиль проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с движущимся грузовым поездом.

ТАШКЕНТ, 10 окт - Sputnik. В Наманганской области грузовой поезд столкнулся с "Дамасом". Об этом пишет пресс-служба МЧС Узбекистана.

Восьмого октября в районе 9:30 утра на охраняемом ж/д отрезке, расположенном в поселке "Уйгур" Папского района, произошло столкновение автомобиля "Дамас" и грузового поезда №3008.

"Дамас" проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с движущимся грузовым поездом.

В результате ДТП двое граждан, находившихся в "Дамасе", погибли, пятеро получили телесные повреждения.