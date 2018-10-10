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Сборка самолетов Sukhoi Superjet в Комсомольске-на-Амуре

В интернете обнародовали видео с попавшим в ЧП лайнером в Якутске

© Sputnik / Александр Кряжев
Происшествия
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Самолет авиакомпании "Якутия", прилетевший из Улан-Удэ, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после приземления.

ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. YouTube-канал SakhaDay опубликовал кадры с попавшим в ЧП самолетом Sukhoi Superjet-100 в Якутске.

В ролике видно, как на месте происшествия работают пожарные. Также заметно, что самолет лежит на брюхе.

Во вторник в 21:21 по московскому времени в аэропорту в Якутске самолет авиакомпании "Якутия", прилетевший из Улан-Удэ, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после приземления. В результате инцидента подломились основные опоры шасси.

На борту воздушного судна находились 87 пассажиров и пять членов экипажа. При этом, как заявили представители Росавиации, никто из них не пострадал. Однако, по предварительным данным, четыре человека обратились за медицинской помощью. Правоохранительные органы расследуют инцидент.

Теги:
Росавиация, Самолет, Якутия, Россия



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