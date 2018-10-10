Более полутора килограммов марихуаны изъяли в Ташкентской области

ТАШКЕНТ, 10 окт - Sputnik. В Юкоричирчикском районе Ташкентской области 29 сентября задержали преступника с более чем полутора килограммами марихуаны, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

"Двадцать девятого сентября 2018 года в Юкоричирчикском районе Ташкентской области в результате проведенных мероприятий работниками органов внутренних дел на даче, расположенной в махалле "Нурли замон", у гражданина Ю.У., проживающего в махалле "Навруз", обнаружено и изъято 1 кг. 583 гр. наркотического вещества "марихуана", - говорится в сообщении.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, ведется следствие.

Согласно статье 273 Уголовного кодекса Республики Узбекистан, незаконное изготовление, приобретение и хранение наркотических средств наказывается лишением свободы от пяти до семи лет. В случае отягчающих обстоятельств срок наказания может увеличиться до 10-20 лет.