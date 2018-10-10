В ДТП в Навоийской области погибли семь человек

В ночь с 9 на 10 октября на 188-м километре автомагистрали М-37 столкнулись автомобили Nexia и Shaanxi SX.

ТАШКЕНТ, 10 окт - Sputnik. В дорожно-транспортном происшествии на автомагистрали М-37 "Кизилтепа-Кармана" в Навойиской области погибли семь человек, сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана.

"По полученным данным, 10 октября 2018 года в 1:20 ночи на 188-м километре автомагистрали М-37 "Кизилтепа-Кармана", пролегающей через Карманинский район, произошло ДТП с участием автомобилей марки Nexia-2 и Shaanxi SX. Водитель автомобиля марки Nexia-2 (гос. номер 85 697 SAA) потерял управление и выехал на встречную полосу движения", - уточняется в сообщении.

В результате на месте погибли четверо взрослых и трое детей – Асадбек и Шохрух Голумовы (2010-го и 2013-го года рождения) и Фирдавс Собиров, ему было всего 2 года.

Правоохранительные органы завели уголовное дело, разъясняются все детали произошедшего.