Оскорбившего женщину водителя "Дамаса" арестовали на трое суток

ТАШКЕНТ, 10 окт - Sputnik. Оскорбившего работницу АО "Тошшахартрансхизмат" водителя "Дамаса" - 25-летнего Хусниддина Х. арестовали на трое суток. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.

Мужчина был признан судом по административным делам Мирзо-Улугбекского района виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 183 ("Мелкое хулиганство").

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Действия его пассажира, 25-летнего Умидбека А., были квалифицированы судом как умышленное унижение чести и достоинства личности, и в соответствии со статьей 41 Кодекса об административной ответственности Узбекистана на него наложен штраф в 368 600 сумов.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на кадрах которого запечатлен конфликт между работницей "Тошшахартрансхизмат" и одним из столичных водителей. Возмущение пользователей соцсетей вызвало не только поведение мужчины, но и сотрудника органов внутренних дел, который просто отвел в сторону водителя, но не предпринял мер по обеспечению общественного порядка.

ГУВД Ташкента разъяснило поведение правоохранителя, отметив, что сотрудник отдела внутренних дел по охране Ташкентского метрополитена действовал в строгом соответствии с инструкцией по несению службы. Милиционер, оставив пост, незамедлительно отреагировал на инцидент и принял меры для обеспечения правопорядка: вызвал ближайший наряд патрульно-постовой службы, после чего сотрудник вернулся на пост, будучи уверенным, что конфликт исчерпан. Однако дальнейшие действия женщины вызвали новый скандал.