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Работа автосалонов

Главу автосалона в Ташкенте уволили из-за незаконно оформленных договоров

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Происшествия
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Также в автосалоне предоставляли клиентам недостоверную информацию об условиях приобретения автомобилей.

ТАШКЕНТ, 10 окт - Sputnik. В автосалоне ООО "ТошкентАвтосавдо" после проверки АО "Узавтосаноат" назначен новый председатель правления - Дильшодбек Бакиев. Об этом сообщает пресс-служба GM Uzbekistan. 

Административное здание GM Uzbekistan
© Новости Узбекистана
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В работе автосалона были обнаружены систематические недочеты и ошибки. В дилерском центре были выявлены незаконно составленные документы по реализованным автомобилям за август-сентябрь 2018 года.

Клиентам автосалона предоставляли недостоверную информацию об условиях приобретения автомобилей. Еще организация не имела кол-центра.

Кроме того, 37 договоров на поставку автомобилей были заключены без участия самих покупателей.

Сейчас проверяется вероятность подделки подписей клиентов на сопроводительных документах по реализации автомобилей.

Теги:
GM Uzbekistan, Узавтосаноат, Автомобили



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