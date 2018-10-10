Ташкентский автобус загорелся во время движения

Автобус следовал по маршруту №87, водитель и пассажиры не пострадали.

ТАШКЕНТ, 10 окт - Sputnik. Автобус Mercedes-Benz Low Floor, принадлежащий ООО "18 автопарк" загорелся в Ташкенте прямо во время движения, сообщает пресс-служба ГУВД столицы Узбекистана.

Автобус следовал по маршруту №87 (Чинни бозори — массив Каракамыш 2/4). Сообщение о возгорании поступило в 14:52 по местному времени, когда он двигался по улице Кукча Дарвоза в Учтепинском районе. Горел моторный отсек.

ГУВД Ташкента Пассажирский автобус загорелся в Ташкенте

Пожарные расчеты ликвидировали возгорание в 15:01. Водитель и пассажиры не пострадали.

Предполагаемая причина пожара – неисправность топливной системы автобуса.