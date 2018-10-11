Лез целоваться: в центре Москвы таксист попытался изнасиловать француженку

Водитель отказался выпускать европейку из автомобиля и полез обниматься и целоваться.

ТАШКЕНТ, 11 окт - Sputnik. В центре Москвы таксист попытался изнасиловать 27-летнюю гражданку Франции. Об этом пишет Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Иностранка поймала машину такси накануне ночью на Страстном бульваре. Когда мужчина подъехал к дому девушки, он отказался выпускать ее из автомобиля и полез обниматься и целоваться.

Гражданке Франции удалось вырваться из объятий водителя, ударив его по лицу, после чего она выбежала из салона авто и из дома позвонила в полицию.

Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.