В метро Ташкента произошел сбой из-за застрявшего поезда

Днем 11 октября на Чиланзарской ветке состав остановился в месте разворота, из-за этого другие поезда не смогли проехать.

ТАШКЕНТ, 11 окт - Sputnik. В метро Ташкента днем 11 октября произошел сбой в расписании движения поездов, сообщает РИА Новости.

Как уточнили журналистам в пресс-службе "Узбекистон темир йуллари", около 14:24 один из поездов остановился в месте разворота на станции "Олмазор" Чиланзарской ветке, а другие поезда не смогли проехать, это привело к задержке на всей линии.

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Специалисты приняли решение перевести поезда на станции "Пахтакор" на второй путь, интервал движения поездов на тот момент составлял 17 минут, техническую исправность устранили через полчаса. Затем поезда вновь начали движения по своему графику.

Ташкентский метрополитен с 2016 года входит в состав "Узбекистон темир йуллари" и является первым метро в Центральной Азии. Строительство началось в 1968-1970 годах.

Сегодня протяженность трех линий Ташкентского метрополитена составляет 36,1 километра, ежедневно подземка перевозит более 200 тысяч человек.