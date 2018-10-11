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Ракета Союз

Утром в пятницу экипаж аварийного "Союза" ждут в Звездном городке

© Sputnik / Алексей Филиппов
Происшествия
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Космонавты прилетят на подмосковный аэродром Чкаловский и отправятся в Центр подготовки.

ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Экипаж ракеты "Союз", на которой произошла первая в истории космонавтики "авария носителя", утром в пятницу отправится в подмосковный "Звездный городок", сообщает РИА Новости.

Участники команды прибудут на аэродром Чкаловский, а затем – в Центр подготовки космонавтов.

Старт ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10
© Sputnik / Алексей Филиппов
Экипаж ракеты "Союз" аварийно приземлился в Казахстане

В четверг ракета-носитель "Союз ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. На борту находились российский специалист Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг.

Экипаж аварийно приземлился в Казахстане и испытал при этом перегрузку в 6 g.

По мнению экспертов, это могло произойти из-за того, что один из четырех блоков первой ступени ракеты-носителя не отделился в заданное время, а когда это произошло, ударил по центральному блоку.

До выяснения причин ЧП руководство приняло решение приостановить все пилотируемые пуски с Международной космической станции, сейчас они производятся только с космодрома Байконур на российских "Союзах".

Теги:
Казахстан, Космос, ракета



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