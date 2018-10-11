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В Москве проверяют видео с перекрытием МКАД из-за съемок клипа

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Происшествия
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Певица Yaxana, настоящее имя которой Оксана Яковлева, и еще несколько человек устроили пробку на дороге.

ТАШКЕНТ, 11 окт - Sputnik. Госавтоинспекция Москвы проводит проверку после съемок клипа на МКАД, сообщает РИА Новости.

В Сети появились кадры, на которых певица Yaxana, настоящее имя которой Оксана Яковлева, танцует вместе с другими девушками на дороге. Для съемок клипа перекрыли целую полосу, что создало серьезный затор на кольцевой автодороге.

Управление ГИБДД изучает материалы, связанные с инцидентом, всех участников правонарушения привлекут к ответственности.

В Центре управления дорожного движения российской столицы действия артистов назвали недопустимыми.

Осудил девушку и ее муж – депутат Алексей Яковлев, который сейчас находится в рабочей поездке. Он пообещал приехать и принять меры.

Теги:
ГИБДД, певица, МКАД



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