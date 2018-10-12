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Преступник за решеткой

Замхокима Сурхандарьинской области пойман с поличным на взятке

© Sputnik / Евгений Одиноков
Происшествия
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Заместителя руководителя городской администрации задержали при получении пяти тысяч долларов.

ТАШКЕНТ, 12 окт - Sputnik. В Сурхандарьинской области задержан заместитель хокима Кумкурганского района по вопросам развития промышленности, капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры области, он попался с поличным при получении пяти тысяч долларов.

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© Flickr/ Chris Potter
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Сотрудники правоохранительных органов установили, что он требовал взятку за выделение земельного участка.

"Чиновник обещал руководителю компании "Аюб Барака сервис" выделить земельный участок в центре Кумкурганского района в качестве нежилой площади для ведения предпринимательской деятельности", - указывает пресс-служба.

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По данному факту возбуждено уголовное дело в соответствии с пунктом "в" частьи 2 статьи 210 Уголовного кодекса Республики Узбекистан, ведутся следственные действия.

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Отметим, что это не первый случай задержания коррумпированного чиновника в Республике. Восьмого октября стало известно о задержании заместителя хокима города Хивы, ранее также на взятке попались хоким Юнусабадского района Бахтиёр Абдусаматов, а вслед за ним - заместитель хокима Бойсунского района Сурхандарьинской области, заместитель хокима Чустского района Наманганской области.




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