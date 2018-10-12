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Дорожный знак

В Самарканде Lacetti сбил трех студенток

© Sputnik / Леся Полякова
Происшествия
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Водитель следовал от улицы Пенджикент в сторону улицы Дахбет, а пострадавшие переходили дорогу слева направо по наземному переходу.

ТАШКЕНТ, 12 окт - Sputnik. В Самарканде вечером 9 октября автомобиль Lacetti сбил трех студенток, сообщает пресс-служба МВД.

Учащиеся второго курса Самаркандского института иностранных языков У.Х. (1994 года рождения), У.И. (1996 года рождения) и У.О. (1996 года рождения) слева направо переходили дорогу, а водитель К.И. ехал от улицы Пенджикент в сторону улицы Дахбет.

Девушек доставили в больницу со множественными переломами и ранениями, врачи принимают все усилия по спасению их жизни.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Согласно статье 266 Уголовного кодекса Республики Узбекистан, нарушение правил безопасности дорожного движения в случае человеческих жертв наказывается лишением свободы до 10 лет.

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Теги:
Правоохранительные органы, госпитализация, Дорожно-транспортное происшествие



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