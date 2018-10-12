В Джизакской области перевернулся автобус

В результате происшествия пострадали 19 человек, трех пассажиров госпитализировали, еще 16 оказана медицинская помощь.

ТАШКЕНТ, 12 окт - Sputnik. В результате дорожно-транспортного происшествия в Джизакской области пострадали 19 человек – трех госпитализировали, еще 16 оказано медицинская помощь, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

На 23 километре дороги Джизак-Дустлик-Гагарин" водитель – житель Бухарского района С.Б. не справился с управлением автобуса Isuzu.

"11 октября в Ш.Рашидовском районе Джизакской области С.Б., проживающий в Бухарском районе, управляя автобусом на 23-м километре дороги "Джизак-Дустлик-Гагарин" с 28 пассажирами, не справился с управлением и автобус перевернулся на бок", - уточняется в сообщении.

Это не единственное дорожно-транспортное происшествие за неделю – 11 октября в Самарканде автомобиль Lacetti сбил трех студенток института иностранных языков, девушки получили множественные повреждения.

Согласно статье Уголовного кодекса Узбекистана о нарушении правил безопасности дорожного движения, такие действия наказываются исправительными работами до 3 лет. В случае человеческих жертв или катастрофы наказание становится жестче – за это полагается лишение свободы до 10 лет.