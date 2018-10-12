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Пожарный закрепляет рукав шланга

В Ташкенте выгорел очередной рейсовый автобус

© Sputnik / Игорь Зарембо
Происшествия
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Транспортное средство следовало по маршруту Юнусабад 15-й квартал – Авиасозлар и находилось недалеко от Паркентского рынка. В автобусе горел моторный отсек. Никто из пассажиров не пострадал.

ТАШКЕНТ, 12 окт - Sputnik. В Ташкенте в пятницу, 12 октября, произошло очередное возгорание рейсового городского автобуса.

Инцидент произошел с автобусом Mercedes, принадлежащим автопарку №8, сообщают пользователи группы "Водители Ташкента".

По данным очевидцев, транспортное средство следовало по маршруту Юнусабад 15-й квартал – Авиасозлар и находилось недалеко от Паркентского рынка.

Пассажирский автобус загорелся в Ташкенте
ГУВД Ташкента
Ташкентский автобус загорелся во время движения

В автобусе горел моторный отсек. Никто из пассажиров не пострадал.

В данный момент специальные службы проводят работы по выяснению причин пожара.

Sputnik Узбекистан неоднократно писал о проблеме возгорания столичных автобусов. К сожалению, инциденты на городском транспорте происходят довольно часто.

Среди основных причин, которые озвучивают власти, — замыкание электропроводки, использование некондиционных запасных частей, неприспособленность этих автобусов к местным условиям.

Пользователи тем временем негодуют по поводу частых ЧП в автобусах.

"Да сколько можно, возьмитесь уже серьезно за это, пока весь парк ваш не загорелся... Это вообще-то народные деньги горят!", - написал один из пользователей группы.

Руководство автобусных парков пересадят на общественный транспорт >>>

Ранее стало известно, что руководителям и сотрудникам компании "Тошшахартрансхизмат" и автобусных парков Ташкента по пятницам запретили пользоваться служебными автомобилями. В течение этого дня они должны пользоваться общественным транспортом. По мнению властей, это поможет руководителям оказаться ближе к пассажирам, почувствовать на себе проблемы, с которыми они сталкиваются, а также выслушать их предложения и критику прямо на месте.

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