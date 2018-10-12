В США 28-летнюю модель застрелили в собственном автомобиле

Девушка ехала по трассе в штате Джорджия, неизвестный выстрелил ей в шею. В результате машина врезалась в три других автомобиля.

ТАШКЕНТ, 12 окт - Sputnik. В американском штате Джорджия застрелили 28-летнюю модель Келси Квейл, сообщает РИА Новости.

Девушка ехала по трассе в собственном автомобиле, неизвестный выстрелил ей в шею. В результате машина осталась без управления, выехала на встречную полосу и врезалась в три автомобиля.

Изначально полицейские предположили, что модель потеряла управление и устроила ДТП, но врачи в клинике подтвердили огнестрельное ранение.

Ее сразу госпитализировали и подключили к аппарату жизнеобеспечения, но спасти Квейл не удалось.

Правоохранительные органы рассматривают несколько версий случившегося. По одной из них, девушка вступила в конфликт с другим водителем или стала случайной жертвой перестрелки.

Квейл переехала в штат Джорджия из Калифорнии вместе со своим бойфрендом в 2018 году, она планировала продолжать строить модельную карьеру.