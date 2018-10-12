Певицу Яковлеву оштрафовали на 20 тысяч рублей за съемки клипа на МКАД

ТАШКЕНТ, 12 окт - Sputnik. Перовский суд Москвы оштрафовал певицу Оксану Яковлеву, которая публике известна под псевдонимом Yaxana, сообщает РИА Новости.
За административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.2.2 КоАП, девушка должна выплатить 20 тысяч рублей.
Ранее Госавтоинспеция Москвы провела проверку после съемок клипа на МКАД. В Сети появилось видео, на котором певица Yaxana вместе с несколькими другими девушками танцует на дороге.
Для съемок клипа перекрыли целую полосу, в результате на магистрале образовался серьезный затор.
В Центре управления дорожного движения российской столицы назвали недопустимыми, а муж девушки обещал вернуться из рабочей поездки и принять меры.