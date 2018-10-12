В Фергане сотрудник автосалона обещал клиентам машины и присваивал деньги

В Фергане начался суд на мужчиной, он обманул 73 человека на 9,3 миллиарда сумов.

ТАШКЕНТ, 12 окт - Sputnik. В пятницу в Фергане начался суд над заведующим складом "Фаргона автосавдо" И. Телябаевым, сообщает UzNews.uz.

По данным следствия, мужчина с июля 2017-го по май 2018 года обещал 73 клиентам достать в кратчайшие сроки автомобили, обманывал их и в итоге присвоил 9,3 миллиарда сумов и потратил их на собственные нужды.

В отношении Телябаева возбудили уголовное делу по факту мошенничества.

Согласно статье 168 Уголовного кодекса Узбекистана, завладение обманом чужим имуществом или злоупотребление доверием наказывается штрафом до 100 минимальных размеров заработной платы или исправительными работами до одного года.

Кроме того, мошенничество в крупном размере карается исправительными работами до двух лет или ограничением свободы до 5 лет, а в особо крупном размере – лишением свободы от пяти до 10 лет.