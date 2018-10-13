Рейсовый автобус в Ташкенте протаранил столб

ТАШКЕНТ, 13 окт - Sputnik. Инцидент произошел вечером в пятницу, 12 октября, в Юнусабадском районе столицы.
Как сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента, на улице Алишера Навои автобус ISUZU SAZ врезался в столб уличного освещения.
Транспортное средство двигалось по маршруту № 155 (Чорсу – Янгиабад).
Водитель объяснил произошедшее тем, что был вынужден совершить манер, чтобы избежать столкновения с автомобилем, двигавшимся перед ним и внезапно остановившимся на запрещающий сигнал светофора.
На момент ДТП в салоне находилось 10-12 пассажиров. Пятеро из них получили незначительные телесные повреждения.
Для уточнения состояния их здоровья они были доставлены в больницу.