Певица Yaxana извинилась за неудобства из-за съемок клипа на МКАД

Девушку оштрафовали на 20 тысяч рублей, ночь перед судом она провела в камере.

ТАШКЕНТ, 13 окт - Sputnik. Певица Оксана Яковлева, известная под псевдонимом Yaxana, извинилась перед всеми, кому принесли неудобства съемки клипа на МКАД, сообщает РИА Новости.

Как заявил журналистам представитель певицы, Перовский суд Москвы оштрафовал девушку на 20 тысяч рублей, а ночь перед заседанием она провела в камере, несмотря на то, что находится в положении.

© Sputnik / Певицу Яковлеву оштрафовали на 20 тысяч рублей за съемки клипа на МКАД

Яковлева с несколькими девушками частично перекрыли магистраль и устроили пробку. Они пели и танцевали на дороге.

По словам представителя, съемки заняли всего три минуты, и ситуация вышла случайно. В одной машине ехала Оксана, в другой – оператор. В какой-то момент показалось, что машины зацепили друг друга, они остановились на аварийке, и во время этой заминки участницы вышли из автомобилей и исполнили танец, а оператор снимал.

Кроме того, многочасовой пробки, в которую попали машины скорой помощи и пожарные и о которой писали СМИ, на самом деле не было.