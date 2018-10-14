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Автомобильные воры

В Ташкенте узбекистанец угнал Spark, чтобы удивить гостей на свадьбе

© Sputnik / Константин Чалабов
Происшествия
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Сейчас Spark в технически исправном состоянии вернули владельцу.

ТАШКЕНТ, 14 окт - Sputnik. В ГУВД Ташкента с сообщением об угоне автомобиля обратился владелец Spark.

Мужчина признался, что оставил машину возле своего дома с ключом в замке зажигания.

Автомобильные воры
© Sputnik / Константин Чалабов
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Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого. Благодаря плану "Перехват" удалось поймать злоумышленника. Им оказался 19-летний Зухриддин Н. из Ташкентской области.

Молодой человек рассказал, что был пьян, когда увидел машину с ключом в замке зажигания. В тот день его пригласили на свадьбу, и он решил удивить всех, приехав на автомобиле. 

Spark в технически исправном состоянии вернули владельцу.

В отношении Зухриддина Н. возбуждено уголовное дело по статье 267 ("Угон транспортного средства") Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

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Теги:
вор, угон автомобиля, Угон, Ташкент



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