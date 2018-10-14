В Ташкенте узбекистанец угнал Spark, чтобы удивить гостей на свадьбе

ТАШКЕНТ, 14 окт - Sputnik. В ГУВД Ташкента с сообщением об угоне автомобиля обратился владелец Spark.
Мужчина признался, что оставил машину возле своего дома с ключом в замке зажигания.
Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого. Благодаря плану "Перехват" удалось поймать злоумышленника. Им оказался 19-летний Зухриддин Н. из Ташкентской области.
Молодой человек рассказал, что был пьян, когда увидел машину с ключом в замке зажигания. В тот день его пригласили на свадьбу, и он решил удивить всех, приехав на автомобиле.
Spark в технически исправном состоянии вернули владельцу.
В отношении Зухриддина Н. возбуждено уголовное дело по статье 267 ("Угон транспортного средства") Уголовного кодекса Республики Узбекистан.