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Скорая помощь

В Пензе гражданин Узбекистана умер после падения с четвертого этажа

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Происшествия
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От полученных телесных повреждений 21-летний мужчина скончался на месте.

ТАШКЕНТ, 14 окт - Sputnik. Следствие в Пензе проводит проверку по факту гибели 21-летнего гражданина Узбекистана, который в воскресенье упал с четвертого этажа во время работ по установке козырька балкона, сообщило региональное управление СК РФ.

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Инцидент произошел в воскресенье в доме по улице Циолковского в Пензе.

"По предварительной информации, 14 октября по инициативе собственника квартиры четверо знакомых ему мужчин производили работы по установке козырька над балконом. В ходе проведения работ один из мужчин вместе с ограждением балкона упал вниз", - говорится в сообщении.

От полученных телесных повреждений 21-летний мужчина скончался на месте. По данному факту проводится доследственная проверка.

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Теги:
Мигранты, смерть, Пенза



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