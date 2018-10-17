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В чем состоит главная проблема общественного транспорта в Ташкенте?
  • Моральное и физическое обветшание автопарка
    16.8% (22)
  • Неудобные маршруты и расписания
    29.0% (38)
  • Качество обслуживания (культура общения, безопасность)
    39.7% (52)
  • Проблемы есть, но налицо и позитивные изменения
    9.9% (13)
  • Меня все устраивает
    4.6% (6)
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