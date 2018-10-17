Хорезмской исполнительнице было сорок шесть лет. Последние месяцы жизни она провела в кругу близких людей.
В столице Узбекистана резко ухудшилась погода - в городе началась пыльная буря, сопровождаемая грязевым дождем. Движение на дорогах местами затруднено.
Количество заложников пока неизвестно. На месте происшествия есть признаки задымления.
На автомагистрали А-380 автомобиль Daewoo Nexia при обгоне столкнулся с трактором МТЗ-80.
В ходе предварительного следствия было установлено, что обвиняемый с июля 2017 года по май 2018 года пообещал помочь 73 гражданам приобрести автомобили без очереди и незаконно присвоил 9,3 миллиарда сумов.
Мужчина хотел, чтобы в отношении него не заводили дело по факту массового отравления.