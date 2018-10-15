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Повар из Карши, где на свадьбе отравились 90 гостей, пойман на взятке

CC BY 2.0 / Chris Potter / Did You Say "Bribe"?
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Мужчина хотел, чтобы в отношении него не заводили дело по факту массового отравления.

ТАШКЕНТ, 15 окт - Sputnik. Повар Ж. Шукуров, приготовивший салаты на свадьбу в Карши в ресторане "Бахтли оила", где отравились около 90 человек, пытался дать взятку в размере 500 долларов следователю городской прокуратуры. Об этом сообщает nuz.uz со ссылкой на Генпрокуратуру. 

© Sputnik / Варвара Гертье
Число отравившихся в Каршкадарье превысило 70 человек
Напомним, в конце сентября в Кашкадарье почти 90 человек были доставлены в больницу после свадьбы в "Бахтли оила". 

Мужчина попытался дать взятку следователю, чтобы в отношении него не заводили дело по факту массового отравления.

Повар был задержан с поличным. Теперь помимо обвинения в отравлении людей возбуждено уголовное дело по статье 211 УК РУ – дача взятки.

Теги:
Отравление, Генпрокуратура Узбекистана, свадьба, Карши, Кашкадарьинская область, Узбекистан



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