Повар из Карши, где на свадьбе отравились 90 гостей, пойман на взятке

Мужчина хотел, чтобы в отношении него не заводили дело по факту массового отравления.

ТАШКЕНТ, 15 окт - Sputnik. Повар Ж. Шукуров, приготовивший салаты на свадьбу в Карши в ресторане "Бахтли оила", где отравились около 90 человек, пытался дать взятку в размере 500 долларов следователю городской прокуратуры. Об этом сообщает nuz.uz со ссылкой на Генпрокуратуру.

© Sputnik / Варвара Гертье Число отравившихся в Каршкадарье превысило 70 человек

Напомним, в конце сентября в Кашкадарье почти 90 человек были доставлены в больницу после свадьбы в "Бахтли оила".

Мужчина попытался дать взятку следователю, чтобы в отношении него не заводили дело по факту массового отравления.

Повар был задержан с поличным. Теперь помимо обвинения в отравлении людей возбуждено уголовное дело по статье 211 УК РУ – дача взятки.