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Сотрудника автосалона подозревают в мошенничестве на 1,1 млн долларов

© Sputnik / Валерий Мельников
Происшествия
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В ходе предварительного следствия было установлено, что обвиняемый с июля 2017 года по май 2018 года пообещал помочь 73 гражданам приобрести автомобили без очереди и незаконно присвоил 9,3 миллиарда сумов.

ТАШКЕНТ, 15 окт – Sputnik. Сотрудник одного из автосалонов в Ферганской области предстал перед судом по обвинению в том, что обманом присвоил 9,3 миллиарда сумов (1,1 миллиона долларов) за покупку автомобилей, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя областного суда.

"В Сохском районе Ферганской области начался судебный процесс в отношении заведующего складом ООО "Фаргона автосавдо" по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере", - сказал представитель суда.

В ходе предварительного следствия было установлено, что обвиняемый с июля 2017 года по май 2018 года пообещал помочь 73 гражданам приобрести автомобили без очереди и незаконно присвоил 9,3 миллиарда сумов. Машин покупатели так и не дождались.

В соответствии с УК, подсудимому грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок от восьми до десяти лет.

Ранее сообщалось, что GM Uzbekistan расторгла дилерское соглашение с ООО "Хумо Автосавдо" из-за того, что в автосалоне отсутствовала прозрачность в реализации машин.




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