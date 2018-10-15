Шесть человек, в том числе двое детей, стали жертвами ДТП в Узбекистане

На автомагистрали А-380 автомобиль Daewoo Nexia при обгоне столкнулся с трактором МТЗ-80.

ТАШКЕНТ, 15 окт – Sputnik. Шесть человек, в том числе двое детей, погибли в результате столкновения легкового автомобиля с трактором в Каракалпакстане, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя местного ОВД Узбекистана.

По данным ОВД Шуманайского района Каракалпакстана, 14 октября на 829-м километре автомагистрали А-380 Гузар - Бухара - Нукус - Бейнау автомобиль Daewoo Nexia при обгоне столкнулся с трактором МТЗ-80.

"В результате ДТП водитель и один пассажир Nexia погибли на месте, еще четверо пассажиров автомобиля, в том числе двое детей, скончались в местной больнице", - сказал представитель министерства.

По его словам, причиной аварии стала плохая видимость на дороге во время дождя.