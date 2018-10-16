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Очередной замхокима попался на взятке

CC BY 2.0 / Chris Potter / Did You Say "Bribe"?
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (246)
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Заместителя хокима Кувинского района поймали с поличным. Возбуждено уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 16 окт - Spunik. В Ферганской области задержан заместитель хокима Кувинского района по вопросам развития промышленности, капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры республики, он был задержан с поличным в момент получения 1000 долларов.

Правоохранительные органы выяснили, что заместитель областной администрации за 1500 долларов обещал выделить местной компании наряд на ремонт дошкольных образовательных учреждениях.

Рассмотрение ходатайства следствия об аресте А. Величко в Черемушкинском суде
© Sputnik / Виталий Белоусов
Заместителя хокима Хивы задержали за взятку

"По данному факту в отношении заместителя хокима и специалиста районного кадастрового отдела возбуждено уголовное дело по соответствующим статья Уголовного кодекса Узбекистана, ведутся следственные действия", - говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что в последние недели в республике обострилась борьба с коррупцией. В частности, в Сурхандарьинской области задержан заместитель хокима Кумкурганского района по вопросам развития промышленности, капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства, в Хорезмской области задержан заместитель хокима города Хивы по вопросам развития промышленности, капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства, в Наманганской области задержан с поличным заместителя хокима Чустского района. Кроме того, задержан хоким Юнусабадского района.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (246)



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