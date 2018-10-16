Очередной замхокима попался на взятке

ТАШКЕНТ, 16 окт - Spunik. В Ферганской области задержан заместитель хокима Кувинского района по вопросам развития промышленности, капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры республики, он был задержан с поличным в момент получения 1000 долларов.

Правоохранительные органы выяснили, что заместитель областной администрации за 1500 долларов обещал выделить местной компании наряд на ремонт дошкольных образовательных учреждениях.

© Sputnik / Виталий Белоусов Заместителя хокима Хивы задержали за взятку

"По данному факту в отношении заместителя хокима и специалиста районного кадастрового отдела возбуждено уголовное дело по соответствующим статья Уголовного кодекса Узбекистана, ведутся следственные действия", - говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что в последние недели в республике обострилась борьба с коррупцией. В частности, в Сурхандарьинской области задержан заместитель хокима Кумкурганского района по вопросам развития промышленности, капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства, в Хорезмской области задержан заместитель хокима города Хивы по вопросам развития промышленности, капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства, в Наманганской области задержан с поличным заместителя хокима Чустского района. Кроме того, задержан хоким Юнусабадского района.