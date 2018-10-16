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Посол Республики Казахстан в Узбекистане Ерик Утембаев

Посла Казахстана в Узбекистане заподозрили в хищении около 400 тысяч долларов

Международный пресс-клуб
Происшествия
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Ерик Утембаев был назначен чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Узбекистане в апреле 2016 года.

ТАШКЕНТ, 16 окт - Spunik. Посол Казахстана в Узбекистане Ерик Утембаев подозревается в хищении бюджетных средств на сумму более 140 миллионов тенге (около 378 тысяч долларов).

Об этом сообщает Spunik Казахстан со ссылкой на официального представителя Агентства по делам госслужбы Жанну Бастарову.

"Дипломат подозревается в том, что, занимая ответственную государственную должность, подписал заведомо фиктивные акты выполненных работ по строительству административного здания Посольства Республики Казахстан в Узбекистане. Ущерб от его незаконных действий превысил 140 миллионов тенге", — сообщила она.

В МИД республики заявили, что ведомство со своей стороны готовит официальный комментарий по этому делу. 

Ерик Утембаев был назначен чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Узбекистане в апреле 2016 года.




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