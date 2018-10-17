Спасатели помогли школьникам, застрявшим в снегопад на перевале Камчик

Ребята возвращались из Ферганы, когда два их микроавтобуса сломались прямо на трассе.

ТАШКЕНТ, 16 окт – Sputnik. Спасатели МЧС Узбекистана оказали помощь школьной спортивной команде, у которой в снегопад во вторник ночью сломались два микроавтобуса на перевале Камчик в Ташкентской области, сообщила пресс-служба министерства.

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По данным пресс-службы, 16 октября в 3:30 (1:30 мск) отряд спасателей МЧС во время обхода автотрассы на перевале Камчик обнаружил два сломавшихся микроавтобуса Damas. В машинах находилась спортивная команда одной из школ города Ферганы - девять школьников в возрасте от семи до 17 лет и трое взрослых тренеров, они возвращались с соревнований из Самарканда. В минувшие выходные на перевале шел сильный снег с усилением ветра.

"Спасатели доставили пассажиров в здание специального поисково-спасательного управления "Камчик", здесь их обогрели, накормили и предоставили ночлег", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства. Сегодня утром сотрудники МЧС устранили неполадки в автомобилях, школьная команда благополучно продолжила путь домой.

Ранее МЧС сообщало, что прошлой зимой в Ташкентской и Наманганской областях для обеспечения бесперебойного и устойчивого функционирования движения на перевале Камчик организовано 14 круглосуточных пунктов горячего питания, обогрева, а также мелкого ремонта автомобилей.