Сорванная ветром крыша хокимията в Каттакургане убила человека

ТАШКЕНТ, 17 окт - Sputnik. Сильный ветер сорвал крышу здания хокимията в Каттакурганском районе Самаркандской области, сообщает сайт областной администрации Zarnews.uz.
В результате обрушения крыши, которое произошло 15 октября в 12:00 по местному времени, погиб житель махалли "Тарнов" Мардон Кадиров 1958 года рождения. Жителя махалли "Бургансой" Шахобиддина Файзиева 1988 года рождения с травмами доставили в местную больницу.
На место происшествия прибыли руководители областных подразделений милиции и МЧС.
Последствия обрушения крыши полностью устранены.