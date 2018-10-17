При взрыве в колледже в Керчи 10 человек погибли, около 50 пострадали

ТАШКЕНТ, 17 окт - Sputnik. В Керчи в политехническом колледже прогремел взрыв, заявил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
По его словам, десять человек погибли, еще около пятидесяти пострадали. Двадцать человек доставили в Первую городскую больницу с ранениями средней тяжести.
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КЕРЧЬ ВЗРЫВ!!! ТЕРАКТ? . В одном из колледжей Керчи произошёл взрыв газа. СМИ сообщают, что 10 человек погибли, еще 50 пострадали #керчь #взрыв #чп
"Взрыв произошел в столовой, причина пока неизвестна, ее установят специалисты", — сообщил источник в правоохранительных органах региона.
По его словам, версия о взрыве газа отрабатывается как приоритетная.
На месте происшествия работают бригады скорой медицинской помощи, специалисты МЧС и сотрудники ФСБ.