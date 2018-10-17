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Автомобиль скорой медицинской помощи.

При взрыве в колледже в Керчи 10 человек погибли, около 50 пострадали

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Происшествия
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На месте происшествия работают бригады скорой медицинской помощи, специалисты МЧС и сотрудники ФСБ.

ТАШКЕНТ, 17 окт - Sputnik. В Керчи в политехническом колледже прогремел взрыв, заявил РИА Новости представитель экстренных служб республики.

По его словам, десять человек погибли, еще около пятидесяти пострадали. Двадцать человек доставили в Первую городскую больницу с ранениями средней тяжести.

"Взрыв произошел в столовой, причина пока неизвестна, ее установят специалисты", — сообщил источник в правоохранительных органах региона.

По его словам, версия о взрыве газа отрабатывается как приоритетная.

На месте происшествия работают бригады скорой медицинской помощи, специалисты МЧС и сотрудники ФСБ.

Теги:
Взрыв, Крым



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