НАК: в колледже в Керчи сработало неустановленное взрывное устройство

По последним данным, десять человек погибли, еще около пятидесяти пострадали.

ТАШКЕНТ, 17 окт - Sputnik. Национальный антитеррористический комитет заявил, что в Керчи сработало неустановленное взрывное устройство. Об этом пишет РИА Крым.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва в керченском колледже.

Взрыв прогремел в среду в столовой учебного учреждения. По последним данным, десять человек погибли, еще около пятидесяти пострадали.

Прилегающая к колледжу территория оцеплена. Люди, находившиеся в здании, эвакуированы.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова экстренно вылетает в Крым.

В Крым планируют направить из Сочи и Ростова-на-Дону три вертолета Ми-8 МЧС России с психологами, медицинскими модулями и спасателями на борту. Кроме того, из подмосковного города Жуковского запланирован вылет самолета Ил-76 МЧС России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что рассматривается версия о теракте.