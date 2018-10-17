В Самарканде задержали сестер, пытавшихся продать ребенка

Подозреваемые намеревались продать одномесячного сына одной из них за четыре миллиона сумов.

ТАШКЕНТ, 17 окт - Sputnik. В Самарканде полицейские задержали двух девушек, которые пытались продать ребенка, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

"Пятнадцатого октября в городе Самарканде в результате проведенных оперативных мероприятий гражданка С.Н. и ее сестра М.Н. были задержаны в кафе "Единственный" при продаже одномесячного сына С.Н. за 4 млн сумов", - говорится в сообщении.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, ведется следствие.

На прошлой неделе в Ташкенте остановили при получении денег женщину, которая также пыталась продать своего пятилетнего сына.

Согласно статье 135 Уголовного кодекса Узбекистана, торговля людьми наказывается лишением свободы от пяти до восьми лет. В случае, если пострадавший не достиг 18 лет, срок наказания может увеличиться до 12 лет.