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Женщина в наручниках

В Самарканде задержали сестер, пытавшихся продать ребенка

Sputnik / Павел Лисицын
Происшествия
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Подозреваемые намеревались продать одномесячного сына одной из них за четыре миллиона сумов.

ТАШКЕНТ, 17 окт - Sputnik. В Самарканде полицейские задержали двух девушек, которые пытались продать ребенка, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

"Пятнадцатого октября в городе Самарканде в результате проведенных оперативных мероприятий гражданка С.Н. и ее сестра М.Н. были задержаны в кафе "Единственный" при продаже одномесячного сына С.Н. за 4 млн сумов", - говорится в сообщении.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, ведется следствие.

На прошлой неделе в Ташкенте остановили при получении денег женщину, которая также пыталась продать своего пятилетнего сына.

Согласно статье 135 Уголовного кодекса Узбекистана, торговля людьми наказывается лишением свободы от пяти до восьми лет. В случае, если пострадавший не достиг 18 лет, срок наказания может увеличиться до 12 лет.

Теги:
Торговля, милиция, Самарканд



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