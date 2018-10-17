Атаку в Керчи устроил студент колледжа, он покончил с собой

Глава Крыма заявил, что мотивы учащегося пока не установлены.

ТАШКЕНТ, 17 окт - Sputnik. Организатор атаки на колледж в Керчи покончил с собой, ему было 22 года, он учился на четвертом курсе, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Студент этого же учебного учреждения, 22 года, учился на четвертом курсе", - сказал Аксенов в эфире "России 24".

Аксенов добавил, что молодой человек - житель Керчи, после взрыва он покончил с собой.

Аксенов сообщил, что мотивы студента сейчас устанавливаются.

Уголовное дело в связи со взрывом в Керчи переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По последним данным, в результате теракта 18 человек погибли, еще около пятидесяти пострадали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.