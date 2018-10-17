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Сотрудников Андижанского филиала Нацбанка обвиняют в хищении $759 тысяч

© Sputnik / Михаил Кутузов
Происшествия
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Должностных лиц филиала обвиняют также в подлоге.

ТАШКЕНТ, 17 окт - Sputnik. Должностных лиц Андижанского областного филиала Национального банка Узбекистана обвиняют в хищении в особо крупном размере и подлоге, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Доследственная проверка, проведенная областным управлением Департамента по борьбе с экономическими преступлениями Генпрокуратуры, установила, что сотрудники филиала и другие лица, предварительно войдя в преступный сговор, незаконно перевели с валютных расчетных счетов 10 хозяйствующих субъектов на расчетные счета других хозсубъектов без их ведома 759 тысяч долларов.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хищение путем присвоения или растраты, совершенное в особо крупном размере и с использованием средств компьютерной техники" и статье "Должностной подлог, совершенный повторно или опасным рецидивистом".




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